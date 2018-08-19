Крымские садоводы могут собрать в этом году рекордный урожай яблок

Крымские садоводы приступили к сбору яблок. Об этом информационному агентству КрымИНФОРМ сообщили в министерстве сельского хозяйства республики.

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«В промышленных масштабах к сбору урожая яблок приступили хозяйства Бахчисарайского, Красногвардейского и Нижнегорского районов. Уже собрано 735 тонн яблок на площади в 114 гектаров. По оценкам специалистов, Крым в этом году соберет рекордный за последние 10 лет урожай яблок», – отметили в ведомстве.

В министерстве также было отмечено, что в прошлом году садоводами было собрано 40 тысяч тонн яблок, а в этом урожай может превысить прошлогодний в 2,5 раза.

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