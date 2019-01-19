Крымские власти будут бороться с очередями в поликлиниках

Власти Крыма планируют выделить 300 000 000 рублей на ремонт поликлиник в Симферополе. Об этом Риа Новости Крым сообщила зампредседателя совета министров Крыма Алла ПАШКУНОВА по итогам визита крымской делегации в Башкортостан.

По ее словам, ремонт и организация предоставления медицинских услуг в поликлиниках будут основаны на опыте башкирских коллег.

В Башкортостане уже несколько лет реализуется проект «Бережливая поликлиника». Его главная цель – перестроить работу медицинского персонала так, чтобы гражданин, обратившийся за помощью, тратил минимальное количество времени на получение медицинской услуги. Таким образом, ликвидируются очереди в медицинские учреждения.

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«Как показывает практика в Уфе, работа не сложная – нужно наладить процесс предоставления услуг, чтобы пациент быстро получил соответствующую информацию либо помощь», — отметила вице-премьер.

Кроме того, для крымских медиков будет организована возможность перенять опыт у своих коллег. Для этого будет создана возможность посещать республику.

Надеемся, что изменения в симферопольских поликлиниках принесут положительные результаты, и в ближайшее время коснутся и Керчи.