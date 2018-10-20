Крымские власти планируют оградить забором все школы на полуострове

После страшных событий в Керчеснком политехническом колледже, власти Крыма запланировали оградить заборами все школы региона. Об этом ТАСС сообщила министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья ГОНЧАРОВА.

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«Ограждение образовательных учреждений — это один из элементов безопасности, это заборы. [Сейчас заборы] где-то есть, где-то нет. А мы хотим, чтобы было везде [во всех школах]. Мы рассчитываем, что со следующего года заработает [программа]», — сказала она.

Она рассказала, что такую программу уже разработали.

«В каком объеме она будет финансироваться со следующего года — не знаю. Будем делать бюджетные запросы», — уточнила министр.

Помимо этого, она напомнила, что в колледже была установлена система видеонаблюдения и противопожарная сигнализация, но при этом не было соответствующей охраны.

«Думаю, что нужно на федеральном уровне решать вопрос — чтобы к охране образовательных учреждений привлекалась государственная структура, например, в лице Росгвардии. Те, кто умеет, кто знает, у кого есть полномочия», — считает она.

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