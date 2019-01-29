Крымские военнослужащие смогут добраться от Симферополя до Керчи за 30 минут

Росгвардия в Крыму получила два модернизированных транспортно-боевых вертолета Ми-8 МТ.
Два ветролета Ми-8 МТ были переданы авиаотряду специального назначения управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Два модернизированных транспортно-боевых вертолета Ми-8 МТ поставили на вооружение авиаотряду спецназначения управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. Современные машины обеспечат мобильность и быстродействие росгвардейских подразделений».
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По данным пресс-службы, от Симферополя до Керчи на вертолете можно будет долететь за 30 минут вместо трех часов на наземном транспорте.