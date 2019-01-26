Крымские юристы считают инцидент с кораблями ВСМУ в Керченском проливе украинской провокацией

Юристы Республики Крым подготовили правовой меморандум, касающийся инцидента в Керченском проливе, когда три украинских корабля были задержаны за нарушение российской границы. Об этом говорится в заявлении руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при президенте России Александра МОЛОХОВА.

«Это юридический взгляд на произошедшие события. С точки зрения юристов ситуацию можно однозначно квалифицировать, как провокацию со стороны Украины. Мы готовы доказать это предметно с помощью правовых документов», — говорит МОЛОХОВ.

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По словам чиновника, правовой документ будет предоставлен в самое ближайшее время.

Помимо этого, правозащитник заявил, что Киев предпринимает шаги, ведущие к полному разрушению сложившихся международных отношений в районе Керченского пролива и акватории Азовского и Черного морей.