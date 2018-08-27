Крымский ФСБшник променял свою должность на 3 килограмма наркотиков

В Волгоградском области был задержан сотрудник Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополь. Об этом сообщают на сайте Волгоградского гарнизонного военного суда.

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Как сообщили в Волгоградском гарнизонном военном суде, сотрудник ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю приобрел почти три килограмма марихуаны, которая в высушенном состоянии составляла почти три килограмма (2910,65 грамм). Все это было сделано для хранения и последующей транспортировки в Крым.

В качестве тайника он использовал покрышку запасного колеса, которое находилось в багажники его автомобиля. Но довести до места назначения у него не получилось. Его остановили сотрудники стационарного поста ДПС и провели досмотр. В результате досмотра в покрышке были обнаружены свертки с наркотиками в количестве восьми штук.

В ходе судебного заседания подозреваемый отрицал свою причастность к совершению преступления, которое ему инкриминируется. Вопреки доводам ФСБшника суд заключил его на данный момент на 2 месяца.

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