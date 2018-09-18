Крымский футбол: как с помощью судьи можно повлиять на игру и результат

В Крыму в самом разгаре футбольный Чемпионат. Восемь лучших команд полуострова сражаются за звание сильнейшей футбольной команды. В самом разгаре и скандалы, связанные с судейством. Сайт КерчьИНФО хочет обратить внимание на очередную грубую ошибку арбитра в матче керченского «Океана» с ялтинским «Инкомспортом».

На 62-ой минуте матча керчанин Эдуард Стурки был удален с поля за вторую желтую карточку. И если по первому предупреждению, которое Эдуард получил на 58-ой минуте матча, вопросов нет, то вторая желтая карточка стала предметом разбирательства представителями судейского корпуса Крымского футбольного союза.

Красная карточка Эдуарду Стурке

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«Абсолютно непонятное и некомпетентное решение арбитра!» — так охарактеризованы действия севастопольца Романа БОХНЯКА, отсудившего этот матч, в группе, посвященной вопросам судейства матчей КФС. Отметим, что решение удалить керчанина в середине второго тайма было не только непонятным, но и непоследовательным, так как по ходу матча Роман БОХНЯК не применял дисциплинарные санкции в моментах, намного более драматичных!

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Так, на седьмой минуте матча керченские футболисты дважды падали в штрафной хозяев поля (было ли нарушение правил в этот момент — это совсем другой вопрос), но Роман БОХНЯК закрыл глаза на эти спорные моменты (см. видео).

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Несмотря на удаление, керченские футболисты даже вдесятером так прижали хозяев поля к своим воротам, что процент владения мячом «Океана» в последние 15 минут матча составил 77% (!!!). Повлиял ли своим решением об удалении керченского игрока арбитра на ход матча? КОНЕЧНО, ДА!

Отметим, что Роман БОХНЯК уже попал в список арбитров, допускавших грубые ошибки в матчах с участием керченского «Океана». Так, в матче 20-го тура прошлого сезона «Океан» — «Кафа», который состоялся 9 апреля 2018 года, Роман БОХНЯК не назначил явный одинадцатиметровый в пользу «Океана», будучи в нескольких метрах от места нарушения правил. Тот злополучный матч закончился вничью 1:1, а могли получить полновесные три очка в свою копилку (видео).

Очевидно, что не зря Президент футбольного клуба «Океан» Олег КРИШТАЛЬ выступил с обращением к Президенту Крымского футбольного союза Юрию Ветохе о принятии радикальных мер по крымскому судейству. И это случилось сразу по окончании первого матча нового футбольного сезона с участием керченского «Океана»!

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<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span> Обращение вызвало большой общественный резонанс. Предложения Президента ФК «Океан» Керчь поддержали многие функционеры и футболисты, простые болельщики, и не отреагировать на справедливую критику было нельзя.

В скором времени в социальных сетях была создана группа для показательного обсуждения действий арбитров КФС, где рассматриваются как положительные примеры практики судейства футбольных матчей, так и негативные моменты, ошибки рефери.

Однако, все это пока не привело к улучшению ситуации с арбитражем. Как долго футбольным болельщикам ждать позитивных изменений? Когда футбольные судьи перестанут влиять на ход поединков и решать судьбы тренеров, футболистов и футбольных команд? Когда в КФС будут приняты решения, которые кардинально улучшат работу футбольных арбитров?

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