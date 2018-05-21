Крымский мост бьет новый рекорд

С момента запуска движения по Крымскому мосту проехало почти 90 000 транспортных средств.

ФКУ Упрдор «Тамань» сообщает, что в воскресенье, 20 мая, по новой автотрассе проехало более 23,1 тыс транспортных средств в обе стороны, что на 2 тыс больше, чем было в день открытия движения.

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В субботу интенсивность движения составляла 20 тыс транспортных средств в обе стороны. Отмечается, что в общем за 5 суток трафик в Крым выше, чем в обратном напрвлении (почти 46 тыс авто — по направлению в Керчь, почти 44 тыс — на Тамань).

«Движение идет в штатном режиме. Самым распространённым нарушением ПДД продолжают оставаться остановки водителей на арочном пролёте Крымского моста и на въезде на мост с таманского берега для фотографирования. Сотрудники подразделений транспортной безопасности проводят профилактическую работу, предупреждая водителей об отвественности в случае создания помех для дорожного движения. По данным на 9 утра 21 мая, видимость на автодороге хорошая, покрытие сухое, скорость ветра 4 м/с, температура воздуха — 20 градусов Цельсия», — сообщает ФКУ Упрдор «Тамань»

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