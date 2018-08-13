Крымский мост бьет рекорды

В воскресенье 12 августа зафиксирован очередной рекорд суточного трафика на Крымском мосту: за 24 часа по нему проехали 33 359 транспортных средств в обе стороны, из них около 17,9 тысяч автомобилей – в сторону Крыма.

Предыдущая максимальная интенсивность фиксировалась в минувшее воскресенье 5 августа, когда по Крымскому мосту проехали 32 406 автомобилей.

Смотрите: Строительство железнодорожной части Крымского моста. ВИДЕО

Среднесуточная интенсивность движения на новой автодороге по Крымскомумосту с начала августа превысила 29 тысяч транспортных средств, что почти на 17 % выше среднесуточного трафика июля.

Читайте: Керченский металлургический завод производит посуду с изображением Крымского моста

Справка КерчьИНФО

В общей сложности почти за 3 месяца с момента открытия движения 16 мая 2018 года по Крымскому мосту проехали более 1,791 млн транспортных средств в обе стороны, из них более 950 тысяч автомобилей – в сторону Крыма.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.