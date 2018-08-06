Крымский мост бьёт новые рекорды

В воскресенье 5 августа зафиксирован новый рекорд трафика на Крымскоммосту: за сутки по нему проехали 32 406 транспортных средств в обе стороны, из них более 19 тысяч автомобилей – в сторону Крыма.

Предыдущая максимальная интенсивность фиксировалась в воскресенье 15 июля, когда по Крымскому мосту проехали 31 511 автомобилей.

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Среднесуточная интенсивность движения на новой автодороге по Крымскому мосту с начала августа превысила 28 тысяч транспортных средств, что почти на 15 % выше среднесуточного трафика июля.

В общей сложности менее чем за 3 месяца с момента открытия движения 16 мая 2018 года по Крымскому мосту проехали более 1,584 млн транспортных средств в обе стороны. Это на 20 % больше, чем перевезла Керченская паромная переправа легковых автомобилей и автобусов за весь 2017 год.

Автодорога по Крымскому мосту – участок федеральной автомобильной дороги А-290 км 141 – км 160. Находится в оперативном управлении ФКУ Упрдор «Тамань» Росавтодора. Трасса категории 1 Б. Четыре полосы движения с пропускной способностью 40 тысяч автомобилей в сутки. Максимальная разрешённая скорость – 90 км/ч. Остановки на мосту запрещены. Требование по содержанию автодороги – «высокого» уровня (максимальный из возможных).

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