Крымский мост и гора Митридат оказались в объективе наших читателей (ФОТО)

Наши постоянные читатели прислали в редакцию КерчьИНФО прекрасные фотографии Крымского моста и горы Митридат.
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Как рассказали нам наши читатели, им всего лишь хотелось запечатлеть на фото, скорее всего последние теплые деньки в городе, а также насладиться красивыми видами. А где это можно сделать лучше всего, как не в самом центре и сердце города – горы Митридат.
Виды, которые открываются с неё нельзя передать словами.
Поэтому, предлагаем всем нашим читателям вместе с нами насладиться прекрасными фотографиями!