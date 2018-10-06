Крымский мост и гора Митридат оказались в объективе наших читателей (ФОТО)

Наши постоянные читатели прислали в редакцию КерчьИНФО прекрасные фотографии Крымского моста и горы Митридат.

Читать: Преображение Комсомольского парка: видео с квадрокоптера

Как рассказали нам наши читатели, им всего лишь хотелось запечатлеть на фото, скорее всего последние теплые деньки в городе, а также насладиться красивыми видами. А где это можно сделать лучше всего, как не в самом центре и сердце города – горы Митридат.

Виды, которые открываются с неё нельзя передать словами.

Поэтому, предлагаем всем нашим читателям вместе с нами насладиться прекрасными фотографиями!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.