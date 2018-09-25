«Крымский мост» и «Океан» встретились на футбольном поле в Керчи (ВИДЕО)

В воскресенье, 23 сентября, на базе СК «Планета ПРОСПОРТ» прошел первый юмористическо-футбольный матч проекта «Футбол VS Юмор». На мини-футбольном поле встретились игроки футбольного клуба «Океан» и участники керченской команды КВН «Крымский мост». Конечно, без тонны смеха не обошлось!

В свободной дружеской обстановке футболисты смогли расслабиться и поиграть не на результат, а в свое удовольствие, ну а «веселые и находчивые», похоже, серьезно вознамерились одержать победу. В итоге все перевернулось с ног на голову, а игра получилась более, чем смешной, ведь, как оказалось, «Океан» талантлив не только в футболе, но и в юморе!

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«Это был пилотный проект, хотелось попробовать привлечь внимание к самой лучшей футбольной команде города и к самой лучшей КВНовской команде, – прокомментировал матч руководитель команды «Крымский мост» Виталий Резниченко, – мы бы с удовольствием проводили подобные мероприятия, чтобы привлекать еще больше людей, молодежь чтобы смотрела, что не только спорт, но и юмор может объединять».

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КВНщики отметили, что данный проект создан не только для развлечения зрителей, но и для обмена опытом: юмористам было очень интересно попробовать свои силы против профессиональных футболистов, ну а последних, в свою очередь, с радостью примут на сцену для творческих проектов.

Журналисты КерчьИНФО продолжат следить за развитием нового спортивно-юмористического проекта!

Шуточный матч между командой КВН «Крымский мост» и игроками футбольного клуба «ОКЕАН»

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