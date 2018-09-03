Крымский мост: итоги лета

В августе 2018 года по Крымскому мосту проехали 845 282 транспортных средства в обе стороны. В общей сложности с момента открытия движения новой трассой через Керченский пролив воспользовались почти 2,288 млн автомобилистов.

Среднесуточная интенсивность движения в августе составила почти 27,3 тысячи транспортных средств, что почти на 10 % выше аналогичного показателя в предыдущем месяце.

В воскресенье 12 августа поставлен рекорд суточного трафика по Крымскому мосту: за 24 часа по нему проехали 33 359 автомобилей (абсолютный рекорд Керченской паромной переправы годом ранее – 12 241 транспортных средств).

Со второй половины августа зафиксирована устойчивая переориентация транспортного потока на Тамань. До 13 августа включительно поток в Крым примерно на 6 % превышал таманский, а с 14 августа – краснодарское направление на 12 % превысило крымский трафик, что обусловлено завершением пика сезона отпусков. По итогам месяца в направлении Крыма проехали более 400 тысяч автомобилей, в обратном – более 440 тысяч.

Трафик по Крымскому мосту уже значительно превысил показатели Керченской паромной переправы (за весь 2017 года на паромах было перевезено около 1,32 млн легковых автомобилей и автобусов). В то же время фактор сезонности в обоих случаях ярко выражен: транспортный поток существенно возрастает, начиная с мая и до пикового значения в августе. Однако в случае Крымского моста динамика более плавная, что свидетельствует о первичном формировании постоянного транспортного потока, не зависящего от сезонности: новая трасса постепенно включается в жизнедеятельность жителей Краснодарского края и Крыма.

Движение по автодорожной части Крымского моста открыто 16 мая 2018 года, и к 1 июня новой трассой воспользовались более 212,7 тысяч транспортных средств в обе стороны. Трафик в сторону Керчи по итогам мая примерно на 6 % превышал поток в направлении Тамани. Среднесуточная интенсивность движения составила около 13,3 тысяч транспортных средств. Пиковое значение в 23 142 автомобиля зафиксировано в воскресенье 20 мая.

С наступлением лета среднесуточная интенсивность возросла на 15 % — до 15,2 тысяч автомобилей. В воскресенье, 10 июня (первый день праздничных выходных), отмечен новый пиковый показатель в 25 353 транспортных средств за сутки. В общей сложности в июне по Крымскому мосту проехали в обе стороны почти 459 тысяч транспортных средств. Крымский поток в среднем на 8 % превышал поток в сторону Краснодарского края. В отдельные выходные разница достигала 20 % в пользу крымского трафика.

Июль продемонстрировал рост среднесуточной интенсивности на 60 % в сравнении с предыдущим месяцем – до 24,8 тысяч автомобилей. Пиковый показатель в 31 511 транспортных средств зафиксирован в воскресенье 15 июля. Всего же в июле по Крымскому мосту проехали около 770 тысяч автомобилей в обе стороны. Крымский поток примерно на 7 % преобладал на краснодарским, хотя и в этот месяц в выходные наблюдалась разница в 20 % в пользу керченского направления.

Основное нарушение правил дорожного движения при движении по Крымскому мосту – превышение скоростного режима. Пик нарушений пришелся на первые две недели после открытия движения: тогда Автоматизированная система управления дорожным движением (АСУДД) фиксировала до 4,5 % автомобилей-нарушителей в общем потоке. Но уже к началу лета число нарушений сократилось, и в течение всех летних месяцев доля автомобилей-нарушителей в потоке не превышала 1,5 %.

Нарушения правил дорожного движения (несоблюдение скоростного режима и дистанции) становились причиной дорожно-транспортных происшествий: в общей сложности с 16 мая зафиксировано 10 ДТП, в том числе 4 происшествия с пострадавшими. Эксплуатационной службой Крымского моста эвакуированы 167 транспортных средств. Основная причина эвакуации – поломка автомобиля.

Судя по опыту Керченской паромной переправы, в сентябре, в период бархатного сезона, интенсивность движения по Крымскому мосту может сохраниться на уровне июньской или чуть выше. В октябре трафик легкового автотранспорта, вероятно, вернется к показателям, близким к майским, а с ноября по март 2019 года ожидается стабилизация потока на нижней его границе.

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