Крымский мост из камыша: восьмое чудо света!

Ставропольский фермер Роман Пономарев, прославившийся на всю страну изготовлением из соломы уменьшенной копии «Зенит-арены» и других известных строений, воссоздал из сосны и камыша Крымский мост. Об этом он рассказал РИА Новости Крым.

Над изготовлением конструкции длиной 40 метров Пономарев и его подчиненные работали 5 дней.

«Изготовление арт-объекта заняло пять суток. Саму конструкцию соорудили за три с половиной дня, а затем обшивали камышом. Копия моста может простоять и год, и два, если по ней ходить и ездить не будут», — рассказал фермер.

В хозяйстве копию Крымского моста назвали «восьмым чудом света» и прикрепили к нему табличку «Крым наш».

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Необычный парк соломенных фигур Пономарев создал на своей бахче около 5 лет назад. Мост высотой четыре метра от земли – не единственный новый объект, незадолго до него на ферме открылась 22-метровая пирамида. В скором времени инсталляцию дополнит соломенный зенитный комплекс С-500.

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