Крымский мост: как продвигается строительство ж/д подходов в Багерово? (ФОТО)

Журналисты КерчьИНФО побывали в районе строительства железнодорожных подходов в поселке Багерово и посмотрели, что изменилось на этом участке за последние месяцы.

Подготовка к укладке железнодорожных путей в самом разгаре – повсюду видны разрытые траншеи, на которых в данный момент ведутся работы по замене водовода.

Как рассказали журналистам КерчьИНФО жители поселка, при проведении строительных работ строителями были повреждены водопроводные трубы, которые теперь заменяются новыми. Ранее, таким же образом на этом участке был поврежден газопровод, и была проведена соответствующая замена газовых сетей.

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Здание станции «Багерово» обнесено забором – здесь была демонтирована плитка, которую сняли, чтобы построить новый, более удобный подход к станции. Но пока работы здесь еще не до конца завершены, и проход к зданию затруднен.

Около вокзала возвели новые рабочие строения, ведется строительство других необходимых объектов.

На всей территории укладки железнодорожных путей наблюдается работа техники и людей — железная дорога должна быть возведена в срок!

Крымский мост: как продвигается строительство ж/д подходов в Багерово? (ФОТО)