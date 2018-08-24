Крымский мост на рассвете. ФОТО

После торжественного открытия Крымского моста количество его поклонников растет не по дням, а по часам. И те, кто, в отличие от туристов, имеют постоянный и ежедневный доступ к «стройке века», стараются не упустить возможность сфотографировать мост с разных ракурсов и в разное время суток.

На этот раз нам удалось запечатлеть мост через Керченский пролив, освещенный лучами рассветного солнца, со стороны Тамани.

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Тем временем строительство идет полным ходом. В данный момент рабочие вовсю занимаются возведением железнодорожного моста — в июле над проливом были уложены первые рельсы.

Крымский мост на рассвете. ФОТО

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