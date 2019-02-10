Крымский мост: пролёты Ж/Д части готовы более чем на 90% (ФОТО)

Журналисты КерчьИНФО решили проехаться по Крымскому мосту и просто не смогли не пофотографировать одно из важнейших инфраструктурных сооружений полуострова. Впечатлённые скоростью строительства железнодорожной части моста, мы с удовольствием делимся фотографиями со своими читателями.

Длинная дорога по Крымскому мосту не заставляет скучать. Мы видим, что на железнодорожной части уже проделано очень много работы.

Строительство железнодорожной части Крымского моста идет по графику. Внизу уложена георешётка, а на пролетах моста геотекстиль — ткань, которая помогает отводить сточные воды. Свайные работы выполнены в полном объеме, готовы все железнодорожные опоры, пролеты готовы на более чем на 90%. На готовые участки мостового полотна уложено больше трети рельсошпальной решетки. На мосту работает техника.

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До завершения строительства осталось меньше года.

Строящийся железнодорожный мост должен стать частью линии Багерово-Вышестеблиевская. Его сдача ожидается в конце 2019 года. По всей территории Крыма происходит строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту. Для того, чтобы обеспечить бесперебойное передвижение составов по полуострову до Севастополя, предприятие «Крымская железная дорога» проводит модернизацию существующей инфраструктуры.

Крымский мост: на Ж/Д части опущены почти все пролёты