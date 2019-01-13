Крымский мост: на Ж/Д подходах в Керчи укладывают рельсы (ФОТО)

Их перегружают партиями на трал и отправляют на железнодорожный подход к Крымскому мосту в Керчи для укладки.

Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту заняло практически весь полуостров.

На данный момент для строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту как в Керчь, так и в близлежащие населенные пункты, завезены рельсы и шпалы.

Материалы для новой железной дороги, изображенные на фотографиях, находятся возле железнодорожного переезда на Телецентре в Керчи. Их туда поместили, теперь перегружают партиями на трал и отправляют уже непосредственно на железнодорожный подход к Крымскому мосту в Керчи для укладки.

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Строящийся железнодорожного мост должен стать частью линии Багерово-Вышестеблиевская. Его сдача ожидается в 2019 году. Для того, чтобы обеспечить бесперебойное передвижение составов по полуострову до Севастополя, предприятие «Крымская железная дорога» проводит модернизацию существующей инфраструктуры.

На Ж/Д подходах к Крымскому мосту в Керчи укладывают рельсы