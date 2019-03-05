Крымский мост начали охранять новые десантные катера

На охрану Крымского моста в Керчи заступили два новых транспортно-десантных катера БК-1 Росгвардии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росгвардии.

«Катера успешно прошли ходовые испытания в Севастополе и заступили на охрану черноморского побережья. Моряки Росгвардии на новых катерах продолжат выполнять служебные задачи по охране акватории», — отметили в ведомстве.

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Катера прибыли из Севастополя и были торжественно переданы керченскому морскому отряду войск Росгвардии в присутствии начальника управления объектов охраны на акваториях Росгвардии контр-адмирала Андрея ШАТАЕВА.