Крымский мост не пострадал от столкновения с краном

Дорожное полотно не пострадало; барьерное ограждение деформировано на участке 10 метров, но разрывов нет.

Центр управления производством (ЦУП) Крымского моста снял ограничения, действовавшие на участке трассы А-290 в районе 157 км (участок между островом Тузла и фарватером) в направлении Керчи. Движение по левой полосе, ограниченное для устранения последствий инцидента в акватории и обследования мостового конструктива, возобновлено в обычно режиме.

Повреждения элементов обустройства дороги не влияют на безопасность движения по трассе: деформационные швы не повреждены, изменений по геометрии нет; дорожное полотно не пострадало; барьерное ограждение деформировано на участке 10 метров, но разрывов нет.

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Восстановление поврежденных элементов будет возможно после того, как в Керченском проливе установится благоприятная погода.

Одновременно из-за штормового ветра на трассе А-290 по Крымскому мосту сохраняется ограничение скорости движения транспортных средств до 40 км/ч.

По данным метеорологов, скорость восточного ветра достигает 12-17 м/с, местами порывы до 20 м/с, высота волн — 13-20 дм. В течение дня прогнозируется усиление скорости ветра до 18-23 м/с с порывами до 27 м/с, высота волн в Керченском проливе — до 15-25 дм. Местами ожидается сильный дождь.

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