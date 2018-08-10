Крымский мост ночью. ВИДЕО

Крымский мост с момента открытия автомобильной части стал одним из самых популярных объектов для фото- и видеосъемки в Крыму. Любой проезжающий по транспортному переходу через Керченский пролив обязательно делает фото арок Крымского моста и видов, открывающихся из окна автомобиля или автобуса. Некоторые ухитряются сделать селфи на Крымском мосту с риском получить штраф от ГИБДД.

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Редакция сайта КерчьИНФО постоянно получает от своих читателей материалы о том, насколько прекрасен Крымский мост. В этот раз мы публикуем видео о том, как керчане проехали по мосту через Керченский пролив в ночное время суток.

Любительское видео в очередной раз покажет нам, как красивы при искусственном освещении конструкции моста, геометрически выверены повороты и арки. Самые любопытные увидят, как продолжается строительство железнодорожной части моста в Крым.

Приятного просмотра!

Проезд ночью по Крымскому мосту. Видео

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