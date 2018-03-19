Крымский мост: новое видео

Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал новое видео стройки века.Популярный сегодня эффект видеосъемки 360 показал красоту масштабного строительства с нового ракурса.
Мост через Керченский пролив стал объектом внимания для многих россиян и иностранцев. Фотографии и видео, где даже мельком виден Крымский мост набирают большое количество просмотров и лайков.
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В этот раз инфоцентр «Крымский мост» порадовал всех фанатов стройки века удивительными и уникальными кадрами строительство транспортного перехода с использованием необычного объектива. Он создает сферическую панораму изображения.
Напомним, что открытие Крымского моста может состояться уже в мае этого года.