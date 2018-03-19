Крымский мост: новое видео

Крымский мост: новое видео

Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал новое видео стройки века.Популярный сегодня эффект видеосъемки 360 показал красоту масштабного строительства с нового ракурса.

Мост через Керченский пролив стал объектом внимания для многих россиян и иностранцев. Фотографии и видео, где даже мельком виден Крымский мост набирают большое количество просмотров и лайков.

Читайте: Решение проблемы пробок на пути к Крымскому мосту обойдется в 7 640 000 000 рублей

В этот раз инфоцентр «Крымский мост» порадовал всех фанатов стройки века удивительными и уникальными кадрами строительство транспортного перехода с использованием необычного объектива. Он создает сферическую панораму изображения.

Напомним, что открытие Крымского моста может состояться уже в мае этого года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 893
0

Автор публикации

не в сети 1 час

Мария Антишина

39

«Поймите, что язык может скрыть истину, а глаза — никогда!» ©

Комментарии: 6Публикации: 496Регистрация: 13-12-2017