Крымский мост: новое видео

Инфоцентр «Крымский мост» опубликовал новое видео стройки века.Популярный сегодня эффект видеосъемки 360 показал красоту масштабного строительства с нового ракурса.

Мост через Керченский пролив стал объектом внимания для многих россиян и иностранцев. Фотографии и видео, где даже мельком виден Крымский мост набирают большое количество просмотров и лайков.

Читайте: Решение проблемы пробок на пути к Крымскому мосту обойдется в 7 640 000 000 рублей

В этот раз инфоцентр «Крымский мост» порадовал всех фанатов стройки века удивительными и уникальными кадрами строительство транспортного перехода с использованием необычного объектива. Он создает сферическую панораму изображения.

Напомним, что открытие Крымского моста может состояться уже в мае этого года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

893 0