Крымский мост оценили как «угрозу» со стороны России

Участники «Бухарестской» девятки заявили, что ситуация в Азовском море требует вмешательства НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

На саммите «Бухарестской девятки» была принята декларация, в которой заявляется, что Россия использует Крымский мост для своих геополитических целей, тем самым создавая «угрозу» остальному миру.

Читайте: Украина и НАТО готовят новую провокацию в Керченском проливе

Член комитета Госдумы РФ по обороне Иван ТЕТЕРИН прокомментировал эту ситуацию следующим образом:

«Принятие такой декларации – всего лишь попытка стран-участниц напомнить о своем присутствии в мире. А Крымский мост – это мост жизни нашей с нашим Крымом».

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц КЛИНЦЕВИЧ отметил, что Крымский мост возводился для решения внутренних проблем России и Крыма.

«Нам так удобней – для туризма и отдыха. И заодно мы таким образом подтверждаем, что Крым есть и навсегда останется российским», — заявил КЛИНЦЕВИЧ.

Саммит с участием «Бухарестскую девятки» проходил в городе Кошице и был приурочен к 70-й годовщине основания НАТО.