Крымский мост побил все рекорды по трафику

Крымский мост побил все рекорды по трафику

Май 2018 года стал для Керчи богатым на события, главным из которых определенно было открытие автомобильной части Крымского моста. И практически сразу после запуска мост внес серьезные коррективы в движение по направлению «материковая Россия — Крым» и обратно.

За две недели работы по новому транспортному переходу проехало почти 213 тысяч автомобилей и автобусов, что вдвое превысило весь пассажиропоток Керченской паромной переправы в мае прошлого года. В последний месяц весны 2017 через пролив переправилось всего 104 тысячи транспортных средств.

Читайте: В Москве ко Дню России покажут фильм про Крымский мост

Однако переправа тоже не прекратила свою работу — в прошлом месяце ей воспользовалось около 209 тысяч людей, что на сто тысяч меньше, чем в апреле текущего года. Керченские паромы перевезли через пролив около 27 тысяч грузовиков, почти 2 тысячи автобусов и 38,5 тысяч легковых авто. Наиболее ощутимые перемены по сравнению с маем 2017-го в этом списке произошли с автобусами (в том году их было почти 4 тысячи) и легковыми машинами — их количество снизилось в 2,5 раза (по сравнению с 74 тысячами). А вот число грузовиков практически не изменилось, так как на Крымский мост пускают автомобили не тяжелее 3,5 тонн. Более «весомым» фурам обещают дать «допуск» на мост в октябре этого года.

Читайте: Владимир ПУТИН: «Проезд по Крымскому мосту будет бесплатным»

Напомним, открытие моста через Керченский пролив состоялось 16 мая 2018 года в 5:25 утра. В этот же день мы впервые проехали из Керчи в Тамань и обратно новым способом — об этом, значимом для нас, событии вы можете прочитать статью с фотографиями или посмотреть видео.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

 279