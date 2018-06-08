Крымский мост побил все рекорды по трафику

Май 2018 года стал для Керчи богатым на события, главным из которых определенно было открытие автомобильной части Крымского моста. И практически сразу после запуска мост внес серьезные коррективы в движение по направлению «материковая Россия — Крым» и обратно.

За две недели работы по новому транспортному переходу проехало почти 213 тысяч автомобилей и автобусов, что вдвое превысило весь пассажиропоток Керченской паромной переправы в мае прошлого года. В последний месяц весны 2017 через пролив переправилось всего 104 тысячи транспортных средств.

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Однако переправа тоже не прекратила свою работу — в прошлом месяце ей воспользовалось около 209 тысяч людей, что на сто тысяч меньше, чем в апреле текущего года. Керченские паромы перевезли через пролив около 27 тысяч грузовиков, почти 2 тысячи автобусов и 38,5 тысяч легковых авто. Наиболее ощутимые перемены по сравнению с маем 2017-го в этом списке произошли с автобусами (в том году их было почти 4 тысячи) и легковыми машинами — их количество снизилось в 2,5 раза (по сравнению с 74 тысячами). А вот число грузовиков практически не изменилось, так как на Крымский мост пускают автомобили не тяжелее 3,5 тонн. Более «весомым» фурам обещают дать «допуск» на мост в октябре этого года.

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Напомним, открытие моста через Керченский пролив состоялось 16 мая 2018 года в 5:25 утра. В этот же день мы впервые проехали из Керчи в Тамань и обратно новым способом — об этом, значимом для нас, событии вы можете прочитать статью с фотографиями или посмотреть видео.

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