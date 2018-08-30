Крымский мост под водой (ВИДЕО)

Что происходит с Крымским мостом под водой?

Инфоцентр Крымского моста предоставил видео работы водолазов на строительстве транспортного перехода через Керченский пролив.

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Выполняется работа по демонтажу временных свай. Водолаз Алексей СИЗЕВ прокоментировал подробности рабочего процесса:

«Мы работаем на тех участках, на которых уже отработали строители. Под водой в акватории какие-то металлические предметы, арматуру убираем, куски труб. Производим демонтаж рабочих свай. Сначала мы размываем грунт рядом со сваей и срезаем ее под корень, после чего краном достаем на рабочий мост»

Также он отметил, что здесь достаточно мутная вода из-за илистого дна, поднимается взвесь, и видимость практически нулевая. Очень часто дуют ветра, и, соответственно, поднимается течение. Работать на течении тоже очень сложно, но водолазы справляются.

Крымский мост под водой. Видео

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