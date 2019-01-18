Крымский мост: подробности сбойки тоннеля на ЖД подходе (ФОТО И ВИДЕО)

Завершается проходка километрового тоннеля на керченском подходе к Крымскому мосту. Журналисты КерчьИНФО прямо сейчас находятся на месте событий.

Тоннель – часть железной дороги-подхода – строится в 6 км от Крымского моста. Проходка выполняется горным способом с помощью оборудования для разработки, погрузки и транспортировки породы. Более 60 тысяч кубометров грунта уже поднято на поверхность.

Железнодорожный тоннель к Крымскому мосту имеет ширину в 10,6 метров и высоту в 8,6 метров.

Строителям еще предстоит укрепить тоннельный свод и выполнить постоянную монолитную обделку, а также проложить штольню. Сооружение для эксплуатации тоннеля возводится рядом с помощью щитового комплекса диаметром более 4 м.

Строительство железнодорожного тоннеля к Крымскому мосту

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У тоннеля будет построен комплекс зданий, в том числе диспетчерский пункт, насосная станция пожаротушения, пункты обогрева, трансформаторные подстанции и другие объекты.

Как делают тоннель на ЖД подходе к Крымскому мосту