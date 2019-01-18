Крымский мост: последние данные по строительству ЖД части (ВИДЕО)

Строительство железнодорожной части Крымского моста идет по графику. Свайные работы выполнены в полном объеме.

Суммарно на 8 участках под двухпутную железную дорогу погружено почти 3 тысячи свай. Готовы все железнодорожные опоры – 307 конструкций высотой от 5 до 35 метров. Укрупнительная сборка пролетных строений – это 160 тысяч тонн металла – проведена более чем на 90%. На готовые участки мостового полотна уложено 11 из 38 км рельсошпальной решетки (суммарно на обоих направлениях – крымском и таманском).

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Эксплуатация автодорожной части моста началась 16 мая 2018 года и идет в штатном режиме. За 8 месяцев по мосту в обе стороны проехало около 3,5 млн транспортных средств, в том числе более 175 тысяч грузовиков. Среднесуточный трафик – около 15 тысяч транспортных средств. Это выше прогнозных оценок. Ранее предполагалось, что в первый год эксплуатации автодороги среднесуточная интенсивность составит 12-13 тысяч автомобилей.

Общий трафик по направлениям – на Тамань или в Крым – распределяется практически равномерно, что подчеркивает важность моста для обоих берегов и жителей близлежащих населенных пунктов в первую очередь. Крымчане и кубанцы активно пользуются новой дорогой.

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Суммарно с момента открытия моста для движения сухопутным путем между Крымом и Краснодарским краем воспользовались больше автомобилистов, чем Керченской паромной переправой в 2016 и 2017 годы вместе взятые (объем перевозок морским путем за 2 года составил 3,17 млн транспортных средств).

Рекорд суточного трафика по Крымскому мосту был поставлен в воскресенье 12 августа: за 24 часа по нему проехали 33 359 автомобилей (абсолютный рекорд Керченской паромной переправы годом ранее – 12 241 транспортных средств).

Крымский мост: последние данные по строительству