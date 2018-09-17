Крымский мост простоит 100 лет и выдержит землетрясение

Крымский мост гарантированно простоит 100 лет. В этом уверен глава совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий РОТЕНБЕРГ, пишет РИА Новости.

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Он рассказал, что уверен в том, что Крымский мост простоит 100 лет, а землетрясения ему не страшны, так как сваи установлены таким образом, что им не будет страшна сейсмическая асктивность.

«Сто лет простоит, я думаю. Да, уверен. Абсолютно. Здесь работало много научных институтов, взвесили все, померили. Если будет мост немножечко сейсмика какая-то трясти, сваи установлены таким образом, что им это не страшно. Они под разными углами установлены. Мост будет стоять», — сказал он в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1».

Он также уточнил, что строительство моста идет по плану и никаких отставаний нет.

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