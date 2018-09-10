Крымский мост с парома «Победа» (ФОТО)

Крымский мост прекрасен всегда и с любого ракурса. Посмотрите на «стройку века» с парома «Победа».

Сегодня журналистам КерчьИНФО довелось отправится в морское путешествие на пароме от Грузовой паромной линии ООО «КТЛК». Именно по маршруту паромов «Победа», «Лавренитий» и «Мария» открывается чудесный вид на Крымский мост.

Безусловно, команда журналистов не могла пропустить такой шанс и сделали несколько интересных фото для своих читателей и всех любителей грандиозной стройки.

Главным объектом внимания всегда становятся судоходные арки. Они никогда не «замылят» глаз, не перестанут удивлять своим масштабом и красотой.

Мы шли на пароме «Победа» по Керченскому проливу и наслаждались красивыми видами на Керчь, Тамань и на Крымский мост. Теперь эти берега навсегда соединяет не только государственная принадлежность, но и самый длинный мост в Европе.

Крымский мост с парома «Победа». Фото

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