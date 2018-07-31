Крымский мост снова стал причиной новых санкций

Крымский мост стал причиной новых санкций. На этот раз в «тетрадь смерти» попали шесть российских компаний. Об этом стало из официального журнала Евросоюза.

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В документе были указаны шесть российских компаний, среди которых есть одна крымская: ОАО «Институт Гипростроймост», ПАО «Мостотрест», судостроительный завод «Залив», ООО «Стройгазмонтаж-Мост», ООО «Стройгазмонтаж» и АО «ВАД».

«В рамках проводимой Евросоюзом политики непризнания незаконной аннексии Крыма и Севастополя Советом ЕС рассматривается строительство Керченского моста как дальнейшую акцию, подрывающую территориальную целостность, суверенитет и независимости Украины», — написали в сообщении.

Судостроительный завод «Залив», расположенный в Керчи попал под санкции из-за того, что помогает в строительстве железнодорожных конструкций.

«Строительство Крымского моста и его официальное открытие 15 мая 2018 года являются ключевыми шагами в укреплении контроля Российской Федерации над незаконно аннексированными Крымом и Севастополем, и дальнейшей изоляцией полуострова от Украины», — написали в документе.

Санкции вступают в силу с 31 июля и будут включать в себя заморозку всех активов на территории Евросоюза.

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