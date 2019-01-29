Крымский мост: строительство Ж/Д подходов в Керчи набирает обороты (ФОТО И ВИДЕО)

Строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту в Керчи с каждым днем продвигается вперед.

Сегодня члены дружной команды КерчьИНФО снова вооружились объективами, чтобы передать керчанам необыкновенную атмосферу, которая царит на месте строительства железнодорожных подходов к одному из главных инфраструктурных объектов Крымского полуострова.

На Солнечном в Керчи продолжают строить железную дорогу. Рабочие все еще трудятся над укладкой рельсов. Для тех, кто следит за «стройкой века» это интересный этап.

До завершения строительства осталось меньше года. Каждый день процесс строительства ускоряет темп, а железная дорога приближается к тоннелю.

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Строящийся железнодорожного мост должен стать частью линии Багерово-Вышестеблиевская. Его сдача ожидается в 2019 году. Для того, чтобы обеспечить бесперебойное передвижение составов по полуострову до Севастополя, предприятие «Крымская железная дорога» проводит модернизацию существующей инфраструктуры.

Крымский мост: строительство Ж/Д подходов в Керчи набирает обороты