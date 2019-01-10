Крымский мост: укладка георешетки (ВИДЕО)

Как укладывают георешетку при строительстве Крымского моста.
Росавтодор опубликовал познавательное видео о том, как укладывают георешетку при строительстве Крымского моста.
На видео кадры строительства насыпного участка автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив. На стороне Крымского полуострова 2 км автодорога идет по насыпи.
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Основание дорожной одежды укрепляется дорожной решеткой, которая фиксируется крепежами-анкерами.
Кромки смежных секций георешетки выравнивают и соединяют. После проверки качества стыковки секций производится устройство насыпи.
Подробнее смотрите в видео.