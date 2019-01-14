Крымский мост: укладка рельс на Ж/Д подходах в Керчи (ФОТО и ВИДЕО)

Первые рельсы к Крымскому мосту в Керчи.

Вчера строители начали работу по укладке рельс на подходах к Крымскому мосту. Для тех, кто следит за «стройкой века» это интересный этап. До завершения строительства осталось меньше года.

Каждый день процесс строительства ускоряет темп, а железная дорога приближается к тоннелю. Здесь один из самых сложных и интересных участков.

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Активно ведется строительство станции «Керчь-Южная». Насыпь уже выглядит подготовленной. Теперь ждем возведения самой станции.

Сейчас железная дорога от Крымского моста уже прошла под эстакадой ШГС. У строителей еще много работы, а у КерчьИНФО много интересных фото и видео. Ими мы с радостью поделимся с нашими читателями.

(Видео появится на сайте позже)

Укладка рельс к Крымскому мосту