Крымский мост: укладка рельс на Ж/Д подходах в Керчи (ФОТО и ВИДЕО)

Первые рельсы к Крымскому мосту в Керчи.
Вчера строители начали работу по укладке рельс на подходах к Крымскому мосту. Для тех, кто следит за «стройкой века» это интересный этап. До завершения строительства осталось меньше года.
Каждый день процесс строительства ускоряет темп, а железная дорога приближается к тоннелю. Здесь один из самых сложных и интересных участков.
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Активно ведется строительство станции «Керчь-Южная». Насыпь уже выглядит подготовленной. Теперь ждем возведения самой станции.
Сейчас железная дорога от Крымского моста уже прошла под эстакадой ШГС. У строителей еще много работы, а у КерчьИНФО много интересных фото и видео. Ими мы с радостью поделимся с нашими читателями.
(Видео появится на сайте позже)
Укладка рельс к Крымскому мосту