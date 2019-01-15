Крымский мост: в Багерово строят новую дорогу (ФОТО)

Эстакада для новой автодороги в Багерово.

В рамках строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту под Керчью возводят путепровод. Известно, что это будущая автодорога, которая будет обеспечивать связь поселка с общей дорожной сетью.

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Так выглядит путепровод уже сегодня. Изменения очевидцы — результаты радуют.

Напомним, на днях началась укладка рельс на железнодорожных подходах к Крымскому мосту в Керчи. Сдача «бархатного пути» через Керченский пролив намечена на декабрь текущего года.

Новая дорога в Багерово