Крымский мост: в Багерово строят новую дорогу (ФОТО)

Эстакада для новой автодороги в Багерово.
В рамках строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту под Керчью возводят путепровод. Известно, что это будущая автодорога, которая будет обеспечивать связь поселка с общей дорожной сетью.
Читайте: Крымский мост: укладка рельс на Ж/Д подходах в Керчи (ФОТО и ВИДЕО)
Так выглядит путепровод уже сегодня. Изменения очевидцы — результаты радуют.
Напомним, на днях началась укладка рельс на железнодорожных подходах к Крымскому мосту в Керчи. Сдача «бархатного пути» через Керченский пролив намечена на декабрь текущего года.
Новая дорога в Багерово