Крымский мост: задачи на 2019 год (ФОТО И ВИДЕО)

Производственная программа 2018 года по строительству Крымского моста выполнена в полном объеме.

В 2019 году строители сосредоточатся на завершении работ по железнодорожной части, с тем чтобы в будущем декабре приступить к временной эксплуатации железной дороги через Керченский пролив. Планы на последний год реализации проекта утвердили на заседании оперативного штаба Росавтодора по строительству Крымского моста.

«Все задачи, которые были поставлены на 2018 год, выполнены. Завершены свайные работы, готовы все опоры под железную дорогу. Активно ведётся укладка рельсов — верхнее строение пути готово уже на двух из восьми участках. Новый 2019 год начнем с хорошим заделом и к будущему декабрю сдадим, как и планируется, железнодорожную часть моста в эксплуатацию», — перечислил производственные итоги председатель совета директоров компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Аркадий РОТЕНБЕРГ.

К концу года у фарватерных опор завершено сооружение специальных конструкций – палов. В случае аварийной ситуации на борту судна, идущего по Керчь-Еникальскому каналу, они позволят уберечь как само судно, так и опоры от соприкосновения. Фарватерный участок Крымского моста полностью обустроен всем навигационным оборудованием для безопасного судоходства по каналу.

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Палы – капитальные сооружения, выполненные в форме цилиндров. У каждой из фарватерных опор, по внешней границе фарватера, расположено по 5 палов – два диаметром 18 м и три диаметром 13 м. Окружность палов создают стальные трубы с антикоррозионной защитой, погруженные на глубину до 29 м и заполненные тяжелым гидротехническим бетоном. По внешней стороне стальной цилиндр «связан» ярусами обвязки, по внутренней – выстелен сеткой, «сердцевина» выполнена из природного камня. Дополнительно палы и опоры оснащены резиновыми отбойными устройствами, а на внешних 18-метровых палах установлены сигнальные огни.

Конструкция и размещение палов выполнены на основе результатов математического моделирования возможности навала судов на опоры Крымского моста. Исследование провел Крыловский государственный научный центр по заказу проектировщиков моста. Специалисты оценили стандартный режим судоходства под арочными пролетами моста и гипотетические аварийные ситуации, которые могут произойти с судном во время движения по Керчь-Еникальскому каналу.

Результаты моделирования свидетельствуют, что при отсутствии отказов в системе управления суда гарантированно безопасно проходят под Крымским мостом: минимальный клиренс между бортом судна и опорами моста составляет 30 м. Эта оценка, заложенная в проект моста еще на этапе проектирования, подтверждается на практике с момента сооружения фарватерных опор.

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В рамках утвержденной производственной программы на 2019 год к лету планируется завершить устройство мостового полотна, включая деформационные швы, до сентября – полностью устроить верхнее строение пути, а до 1 декабря смонтировать все системы элементов обустройства железнодорожной части моста, в том числе сигнализации, централизации и блокировки, электроснабжения, освещения, а также производственных железнодорожных баз.

Фарватерный участок Крымского моста спроектирован так, что обеспечивает беспрепятственный проход всех судов, формирующих судооборот, исторически сложившийся в портах Азово-Черноморского бассейна с учетом гидрологии Керченского пролива. Геометрические габариты участка акватории, его навигационно-гидрографическое обеспечение и глубины остаются неизменными вне зависимости от строительства и эксплуатации моста. При этом дополнительное оснащение служб, обеспечивающих безопасность судоходства в Керчь-Еникальском канале, позволило даже ослабить существовавшие до 2014 года ограничения по такому параметру, как допустимая длина судна. Согласно Обязательным постановлениям в морском порту Керчь, для плавания по каналу допускаются суда длиной до 252 метров (до 2014 года – до 215 метров).

На объекте продолжают работать около 5 000 строителей, задействованы более 150 основных единиц техники, 9 единиц различных плавсредств.

«Согласно госконтракту, 1 декабря 2019 года железнодорожная часть Крымского моста будет готова к началу эксплуатации», — отметил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Кайрат ТУРСУНБЕКОВ (подведомственное Росавтодору учреждение выступает заказчиком проекта; после завершения всех работ железнодорожная часть моста будет передана на баланс ФГУП «Крымская железная дорога»).

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Эксплуатация автодорожной части сооружения началась 16 мая 2018 года и идет в штатном режиме. За 7,5 месяцев по мосту в обе стороны проехало около 3 500 000 транспортных средств, в том числе порядка 150 тысяч грузовиков и 40 тысяч пассажирских автобусов.

«В новогодние каникулы работаем в обычном режиме. Для дорожников нет разницы – праздничные дни или будни: участникам движения всегда должно быть комфортно на дороге», — подчеркнул заместитель начальника ФКУ Упрдор «Тамань» Григорий СОКОЛ, ответственный за содержание трассы.

Суммарно на 8 участках под железнодорожную часть Крымского моста погружено почти 3 тысячи свай. Готовы все опоры – 307 конструкций высотой от 5 до 35 метров. Укрупнительная сборка пролетных строений – это 160 тысяч тонн металла – проведена на 95 %.

Мостовое полотно оснащается деформационными швами – конструкциями, которые обеспечивают невидимые глазу подвижки пролетов в случае возможных температурных расширений металла, сейсмических нагрузок, а также под воздействием тяжелых пассажирских или грузовых составов. На железнодорожном мосту будет более 600 таких конструкций, это в 3 раза больше, чем на автодороге.

На готовые участки полотна последовательно со стороны таманского берега укладывается рельсошпальная решетка. Формируется две колеи – для движения пассажирских и грузовых составов из Кубани в Крым и в обратном направлении. Верхнее строение пути готово на первом и втором участках стройки – это Тузлинская коса.

Крымский мост: задачи на 2019 год

Видео появится на сайте немного позже.