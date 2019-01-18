Крымский мост: завершение сбойки ЖД тоннеля на подходах в Керчи (ВИДЕО)

Бригады, которые несколько месяцев прокладывали подземный железнодорожный коридор навстречу друг другу, встретятся. Журналисты КерчьИНФО отправились на пресс-тур, чтобы зафиксировать это историческое событие.

Завершается проходка километрового тоннеля на керченском подходе к Крымскому мосту. С завершением работы команду строителей поздравит министр транспорта России Евгений Дитрих.

Тоннель строится в 6 км от Крымского моста. Проходка ведется горным способом одновременно с северного и южного направлений. Более 60 тысяч кубометров породы уже поднято на поверхность. После сбойки строителям еще предстоит укрепить тоннельный свод и выполнить постоянную монолитную обделку, а также проложить штольню. Сооружение для эксплуатации тоннеля возводится рядом с помощью щитового комплекса.

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Двухпутный тоннель – часть железной дороги длиной 18 км, которая свяжет Крымский мост с железнодорожной сетью на полуострове через станцию Багерово. Из-за сложного рельефа местности подход включает 27 искусственных сооружений, в том числе мост и 5 путепроводов.

«Все идет в графике. Работы по строительству подходных путей и железнодорожной части Крымского моста скоординированы. На сегодня нет сомнений, что вся инфраструктура – и мост, и подходы – заработает, как и планируется, синхронно, к декабрю текущего года. На строительстве ж/д части моста и подхода со стороны Крыма задействовано более 6500 инженеров и рабочих, свыше 500 единиц техники», — рассказал министру председатель совета директоров компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Аркадий Ротенберг.

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Евгений Дитрих осмотрит участки керченского подхода, строительство которого развернуто сразу по всей длине. На 18 км выполняется комплекс работ – от переустройства коммуникаций и линий связи до устройства земляного полотна и насыпи.

Сбойка тоннеля на ЖД подходе к Крымскому мосту