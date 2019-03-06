Крымский мост «завис в воздухе» (ФОТО)

Актуальные фото Крымского моста со смотровой площадки на территории крепости «Керчь» и вид на ТП «Керчь».

Туман и штиль стерли горизонт. Небо и море словно влились друг в друга, минуя все границы. На фарватере не видно проходящих судов. Они замерли на якорных стоянках и ждут, когда туман отступит.

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В таком пейзаже Крымский мост словно висит в воздухе. Лишь едва заметное отражение опор выдает настоящее.

Журналисты КерчьИНФО сделали несколько снимков Крымского моста в тумане с крепости «Керчь» и смотровой площадки, где транспортный переход через Керченский пролив берет свое начало.

Крымский мост: «стройка века зависла в воздухе» (ФОТО)