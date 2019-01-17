Крымский мост: Ж/Д подходы в Багерово строят при любой погоде (ФОТО)

И снова журналисты КерчьИНФО делятся со своими читателями информацией о продвижении строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту в посёлке Багерово Ленинского района.

В рамках строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту продолжается масштабная реконструкция станции «Багерово». На данный момент уже демонтированы рельсы и шпалы с двух путей, а также плиты с территории вокзала. На некоторых участках строительства снесены здания, а около вокзала строятся новые. Место строительства частично огорожено забором с колючей проволокой.

Читайте: Из-за непогоды часть Керчи осталась без света

Строители трудятся с самого утра. Сегодня на территории вокзала работают люди и техника. Идет подготовка к укладке новых железнодорожных путей. Для этого в посёлок уже завезены материалы.

Станция «Багерово» — это финальная точка железнодорожного подхода к Крымскому мосту, общая протяженность которого составляет 18 километров.

Крымский мост: Ж/Д подходы в Багерово строят при любой погоде