Крымским пенсионерам сохранили льготы

Государственный совет Республики Крым сохранил льготы для женщин и мужчин, достигших 55 и 60 лет.

На сессии парламента Крыма в среду, 19 сентября, депутаты приняли законопроект, сохраняющий региональные меры социальной поддержки для мужчин с 60 лет и для женщин с 55 лет. Документ принят в двух чтениях, сообщает РИА Новости Крым.

Среди льгот — бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте в пределах Республики Крым; бесплатное социальное обслуживание одиноких пенсионеров; ряд преимуществ и льгот ветеранам труда и военной службы, касающихся денежных выплат и преимущественного права на вступление в кооперативы; компенсация расходов на уплату взносов на капремонт лицам, достигшим возраста 70 и 80 лет и т. д.

Читайте: Федеральные льготники могут выбрать «льготы или деньги»

Льготы будут действовать в переходный период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2023 года.

Напомним, законопроект был вынесен на рассмотрение депутатов в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина в связи с внесением изменений в пенсионное законодательство и продления возраста выхода на пенсию.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.