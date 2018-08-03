Крымским работающим пенсионерам подняли пенсии

Как сообщает пресс-служба управления ПФР по Крыму, уже в текущем месяце крымчане, находящиеся на пенсии и официально работавшие в прошлом году, получат увеличенные выплаты.

Увеличение, правда, не превысит 235 рублей, но, как говорится, «и то хлеб» — год назад при подобном перерасчете в среднем «бонус» составил всего 169 рублей.

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Прибавки к пенсиям ждут всех россиян, которым положены выплаты по старости или инвалидности, официально трудоустроенных в 2017 году. Причем размер повышения для всех различен — он рассчитывается исходя из зарплаты.

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