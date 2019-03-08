«Крымтеплокоммунэнерго» проведет изоляцию труб в Керчи

С 4 марта по 27 июня планируется проведение изоляции труб отопления в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Специалисты предприятия керченского филиала государственного унитарного предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» составили план работ по восстановлению изоляции.

Согласно документу, в марте планируется заизолировать трубы на улице Генерала Петрова, 14 и 76, 1-ой Пятилетки-Суворова, 22, Капитана Алиева 11-3, Голощапова, 2, Буденного, 10, 9, 2/7, 3, 15-10, Горького, 3е, Фестивальная 1-6, Пошивальникова, 48.

С 3 по 22 апреля 2019 года специалисты будут изолировать трубы на улицах Студенческая, 6-Казакова, 51, Горького 2д, Борзенко, 3, пер. Кооперативный, 37-Ленина, 42, Кирова, 31-33-Парк Лётчиков.

На май и июнь пришлись трубы на следующих улицах: Гудованцева, 4-вдоль школы №4, Фурманова 63-27, Вокзальное шоссе, 55, 57, 59, Гайдара 5-7, Маршала Еременко, 32-стадион, Пирогова, 16а, Пирогова, 29.

Читайте: План мероприятий по покраске объектов распределительного газопровода в Керчи

Документ подписан директором керченского филиала государственного унитарного предприятия «Крымтеплокоммунэнерго» Владимиром БУБЛИКОМ.