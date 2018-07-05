Кто будет курировать сферу ЖКХ в Крыму?

Государственный Совет Республики Крым согласовал назначение Михаила СЕЛЕЗНЁВА на должность заместителя Председателя Совета министров. Об этом на своей официальной странице в социальной сети Facebook сообщил глава РК Сергей АКСЕНОВ.
Как сообщает Крыминформ, за Михаила СЕЛЕЗНЁВА проголосовали 60 из 63 присутствующих парламентариев.
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«Михаил Борисович будет курировать сферу ЖКХ, а также деятельность инспекции по жилищному надзору. Опыт работы в этой сфере у него есть: он занимал должность первого заместителя министра ЖКХ Крыма. Участок работы сложный, проблем очень много. Одна из основных задач – наладить работу управляющих компаний. От решения этой задачи во многом будет зависеть оценка деятельности нового вице-премьера», — сообщает Сергей АКСЕНОВ.
Ранее Михаил СЕЛЕЗНЁВ работал в должности первого замминистра ЖКХ Крыма и курировал администрацию Симферополя в сфере ЖКХ. До этого — работал главой управы района Ясенево Московской области. В последнее время он занимал должность внештатного советника главы Крыма.