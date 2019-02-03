Кто будет меньше платить за свет в Крыму?

Жители поселков городского типа в Крыму с февраля будут платить за электроэнергию на 20 копеек меньше. Об этом сообщает Риа Новости Крым со ссылкой на заместителя генерального директора по взаимодействию с потребителями ГУП РК «Крымэнерго» Валерия СЕРГЕЕВА.

По его словам, это связано с тем, что с 1 января 2019 года данных потребителей приравняли к сельскому населению.

«Поселкам городского типа отменили тариф для городской черты и применили тариф сельской местности. Люди уже в феврале почувствуют существенную разницу по оплате за январь. С 1 января тариф станет на 20 копеек меньше», — отметил СЕРГЕЕВ.

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Вместе с тем он напомнил, что с июля крымчан ждет очередной рост тарифов на электроэнергию.