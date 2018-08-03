Кто будет обслуживать железнодорожную часть Крымского моста?

ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) готовится принять в управление и на баланс строящуюся железнодорожную часть моста через Керченский пролив, сообщил РИА Новости генеральный директор предприятия Алексей Гладилин.

«Она (железнодорожная часть Крымского моста) будет у нас на балансе, это будет наше имущество», — сказал Гладилин.

Читайте: Более 600 тысяч автомобилей приехало на полуостров через Крымский мост

По его словам, оперативное управление железнодорожной частью моста предполагает полное обслуживание комплекса и управление движением на нем, соответствующие средства на это будут заложены в бюджет компании на 2020 год. КЖД примет в качестве имущественного комплекса 19 километров самого моста, а также по 500 метров железной дороги с обеих сторон пролива, также относящихся к мосту.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.