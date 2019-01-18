Кто занимается вывозом мусора в Керчи?

В Керчи состоялся общественный совет, на котором обсудили ряд важных вопросов. Один из них касался вывоза мусора.

На заседании общественного совета присутствовал представитель компании «Сервисное агентство», которая на основании договора подряда с «Крымэкоресурсы» с 1 января 2019 года осуществляет вывоз мусора на территории Керчи. Несмотря на то, что положительная динамика по вывозу ТКО прослеживается, обращения от керчан продолжают поступать. «Сервисное агентство» владеет недостаточным количеством техники, из-за чего около 70% контейнерных площадок приходится обслуживать МУП «ЖилсервисКерчь».

Сегодня МУП «ЖилсервисКерчь» работает как субподрядчик. Однако, поскольку договора с региональным оператором еще не заключены, деньги не поступают на его счета. И соответственно не попадают на счета «ЖилсервисКерчь».

ГУП «Крымэкоресурсы» необходимо что-то решать с этим вопросом.

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Глава муниципального образования Николай ГУСАКОВ прокомментировал ситуацию следующим образом:

«К сожалению, вынужден констатировать, что стороны перекладывают ответственность с одного на другого. Но меня волнует вопрос перспективы. По состоянию на сегодняшний день, ни одного договора на вывоз мусора с юридическими лицами не заключено. В городе продолжается накопление мусора, а механизм оплаты не отработан».

Кроме того, на общественном совете напомнили, что юридическим лицам также придется заключать договора на вывоз мусора. Мусорные свалки в центре города образовались именно вследствие отсутствия соответствующих договоров предпринимателей с ГУП «Крымэкоресурсы».