Кто и когда приведет в порядок керченскую горбольницу?

Керчане уже неоднократно жаловались на состояние Керченской городской больницы №1, но пока ничего не изменилось.

Причем жителей Керчи волнует не только внутренняя разруха в помещениях больницы. Внешний вид медучреждения и сами подходы к нему — оставляют желать лучшего.

«Вам не стыдно за внешний вид горбольницы (за внутренний вид я вообще молчу), её показывали на всех федеральных каналах на всю страну, может уже начнём что-то делать», — пишет керчанка в обращении к главе администрации города.

Читайте: В Керченской городской больнице №1 сделают капитальный ремонт

Однако, керченские власти не спешат что-то делать в этом направлении. Пока ответ горадминистрации однозначен: «все вопросы, касающиеся здравоохранения, включая имущественные комплексы-учреждений здравоохранения относятся к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым».

Ранее Сергей БОРОЗДИН писал, что в конце января 2019 года был заключен договор на изготовление проектно-сметной документации ГБУЗ РК «Керченская городская больница №1». В договоре предусмотрен капитальный ремонт здания, а также ремонт лифтов.