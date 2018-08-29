Кто на центральном рынке нарушает правила пожарной безопасности: новый ларёк или старые привычки?

Администрация центрального рынка в Керчи установила новый ларёк, который мешает осуществлять реализацию товара, и, по словам работников рынка, нарушает правила пожарной безопасности.

«Уже больше двух недель пожарные проходы заставлены ларьками. Администрация рынка не реагирует ни на жалобы людей, ни на то, что установка данных конструкций не соответствует правилам пожарной безопасности: ларьки стоят прямо на красных линиях, которые пожарные начертили специально для прохода людей по территории. Таким образом, для прохода оставили менее 20 сантиметров, когда по правилам требуется не менее двух метров. Раньше гоняли женщин с тортиками и угрожали им штрафами, а сейчас сами умышленно нарушают правила!» — негодуют работники рынка.

Команда КерчьИНФО не оставила этот вопрос нерешённым и обратилась к директору муниципального унитарного предприятия городского округа Керчь Республики Крым «Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг» Роману Александровичу БОБРОВУ, описав суть проблемы.

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Роман Александрович рассказал о правилах аренды торговых мест на рынке, о мнении предпринимателей на этот счёт и о том, что по условиям договора не допускается выкладка товара за пределами своего торгового места. Также директор отметил, что все предприниматели имеют одинаковые условия, одинаковые возможности и равные права и обязанности перед всеми остальными предпринимателями на рынке.

По его словам, когда все торговые точки на рынке находятся в закрытом состоянии, расстоянии между ларьками составляет более двух метров, однако, после осуществления выкладки товара предпринимателями возле торгового павильона, место для прохода людей по рынку уменьшается.

«Мы с предпринимателями заключаем договор, по которому за торговое место предусмотрена оплата. С целью упорядочивания предоставления равных услуг для всех, мы чертим красные линии, которые четко ограничивают проходы и проезды. Они делят на равные части расстояние между ларьками. Также мы оставляем некоторое расстояние непосредственно перед ларьками, чтобы у них была своя территория. Затем уже отступаем еще два метра, чтобы сделать пожарные проходы возле этих ларьков. В результате этого образуется свободная площадь, которую занимают предприниматели на рынке, не имея на это права. Иными словами, они занимают в два раза больше места, выкладывая товар перед ларьком, чтобы завлечь покупателей, занимая при этом место, выделенное для пожарных проходов».

Роман Александрович отметил, что, если предприниматель хочет расширить свое торговое место, он должен написать письменное заявление. И тогда, если это не будет противоречить правилам пожарной безопасности, Дирекция по регулированию сферы потребительских услуг позволит увеличить площадь точки.

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Важно сказать, что конфликты легче решаются, когда внимательно изучен предмет вопроса. Для этого команда КерчьИНФО рекомендует работникам рынка и их начальству начать взаимодействовать друг с другом и оповещать друг друга о всех проблемных ситуациях и спорных вопросах.

Новый ларек на Центральном рынке мешает предпринимателями или покупателям?

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