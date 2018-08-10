Кто оставляет мусор на заповедных генеральских пляжах?

О красоте керченских Генеральских пляжей можно говорить бесконечно. Но, к сожалению, столь же бесконечно можно говорить и о главной проблеме — огромном количестве мусора, оставленного людьми. Журналисты КерчьИНФО зафиксировали целую свалку на территории Караларского заповедника и собрали большой пакет мусора в одной из бухт.

Очень часто туристы, в том числе приезжающие на «генералы» на вполне вместительных (особенно в масштабах одного пакета с мусором) автомобилях, совершенно забывают о своей ответственности перед природой. И оставляют в местах своего отдыха не только пищевые отходы, которые просто расстраивают следующих гостей пляжа и портят картину, но и пластик с полиэтиленом, губительные для земли, моря и всех живых существ, населяющих здешние края.

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Мусорная свалка в Караларском заповеднике возле п. Золотое

И на самих пляжах, и в степях вокруг них мы встречаем пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки от еды, пакеты (в которые можно было собрать все это и довезти до ближайшего контейнера). Они разлетаются на километры вокруг и становятся практически неистребимыми. И сколько бы уборок и субботников ни проводили здесь неравнодушные люди, новые отдыхающие все равно методично оставляют после себя мусор. Кто-то бессовестно бросает куда глаза глядят, а кто-то аккуратно создает «тайнички» в скальных ущельях.

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Дорогие читатели, не забывайте о том, что природа — не ресторан, в котором специально обученные люди убирают за вами все, что осталось от вашего отдыха. Ни море, ни земля не могут очистить себя сами. И вы просто обязаны помогать им в этом и оберегать каждый уголок любимых вами мест отдыха. Всегда забирайте с собой свой мусор и постарайтесь прихватить хотя бы часть того, что оставили здесь другие — безответственные и неблагодарные — гости. И тогда природа обязательно скажет вам спасибо — своей первозданной красотой и чистотой, фантастическими пейзажами и незабываемыми эмоциями, которые вы непременно получите от своего отдыха.

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