Кто приведет в порядок улицы Керчи?

И когда помоют шумозащитные экраны на новом путепроводе по Шоссе Героев Сталинграда?

В Керчи определен подрядчик, который будет убирать керченские улицы на протяжении текущего года:

«В течение всего следующего года обслуживать керченские улицы будет МУП «ЖилсервисКерчь». Контракт заключат в течение недели. Помимо уборки проезжей части, он предусматривает целый комплекс услуг, в том числе содержание остановочных павильонов и очистку урн», — сообщает глава Администрации Сергей БОРОЗДИН.

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Также поднят вопрос о содержании нового путепровода по ШГС, на состояние которого неоднократно жаловались керчане:

«Состояние эстакады город не устаивает: запыленные шумозащитные экраны, грязные пешеходные дорожки, бордюры. На данный момент дорога находится в обслуживании Государственного казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Республики Крым». Мы заинтересованы в том, чтобы, как можно скорее принять путепровод на баланс города, получив законные основания на его содержание в чистоте и порядке».

Если сейчас уборкой эстакады займутся коммунальные службы города — это будут расцениваться, как нецелевое расходование бюджетных средств.

Сегодня по многим улицам Керчи была произведена уборка. На путепроводе также почистили дорогу и тротуары.