В керченских многоэтажках умышленно портили домофоны

Задержанные портили домофоны по распоряжению своего руководителя.

Ещё в сентябре прошлого года сотрудники полиции возбудили уголовное дело по факту повреждения домофонного оборудования в Керчи. С июня 2018 преступники умышленно портили домофоны в многоквартирных домах. Оба лица, совершавшие преступления, в содеянном признались. Об этом сообщает уполномоченный сотрудник УМВД России по городу Керчи.

Установлено, что в указанный период времени злоумышленники по распоряжению своего руководителя при помощи шуруповёрта умышленно портили домофонное оборудование в многоквартирных домах Керчи. Их целью было денежное вознаграждение за проделанную работу, а также возможность платного ремонта домофонов.

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По словам директора компании, обслуживающей домофоны в Керчи, заказчиком повреждения является вышепоставленное руководство.

Напомним, что весной 2018 года уже была подобная ситуация. Сотрудники частного охранного агентства поймали организованную преступную группировку, которая портила и воровала домофоны в Керчи для дальнейшего сбыта.